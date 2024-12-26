Максим Галкин* поделился свежим рождественским семейным фото: «Игра на камеру»

В этом году Алле Борисовне и всей её семье придётся встречать Новогодние праздники снова без снега. Но, впрочем, звезда не расстраивается от такого положения дел, а, наоборот, открыто показывает своё счастье.
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