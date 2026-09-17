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Царьград

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БелТА: На границе Белоруссии и Украины воссоединились семьи

БелТА: На границе Белоруссии и Украины воссоединились семьи

На белорусско-украинской границе в пункте «Новая Гута» прошла гуманитарная миссия, организованная для воссоединения семей.

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