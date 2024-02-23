Эксперты в области права: Молдавская система правосудия сталкивается с серьезными проблемами

В рамках знакового события, приуроченного к празднованию 30-летия со дня принятия Конституции Республики Молдова и 665-летия со дня основания молдавского государства, эксперты в области права собрались, чтобы проанализировать эволюцию и современное состояние судебной системы в Молдове, сообщает Noi.