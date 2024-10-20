Семья из Татарстана победила во Всероссийском семейном конкурсе

Ринат и Айгуль Шайхайдаровы из села Антоновка Камско-Устинского района РТ стали одними из победителей Всероссийского конкурса «Семья года - 2024» в номинации «Сельская семья», сообщается на сайте конкурса.
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