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Татар-информ

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Семья из Татарстана победила во Всероссийском семейном конкурсе

Ринат и Айгуль Шайхайдаровы из села Антоновка Камско-Устинского района РТ стали одними из победителей Всероссийского конкурса «Семья года - 2024» в номинации «Сельская семья», сообщается на сайте конкурса.

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