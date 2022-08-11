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Дегтярёв: Хабаровский край — это территория больших строек

Дегтярёв: Хабаровский край — это территория больших строек

Тихоокеанская железная дорога пройдёт по территории Тугуро-Чумиканского муниципального района края. Она соединит крупнейшее в стране месторождение коксующегося угля с новым портом Эльга, мощность которого составит 30 миллионов тонн грузов в год.

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