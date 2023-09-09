Что должно быть в квартире у 40-летней женщины?

Дмитрий Яковлев

Бред...Причём из 90-х годов . А вообще..За всех мужчин говорить не буду-но лично я , попав в квартиру одникой сорокалетней женщины , особенно , если у меня намерения серьёзные ( впрочем..Во-первых я женат . Во-вторых , в мои 49 "одноразовые" связи меня давно не привлекают) ...Да , на холодильник обращу внимание . И если там обезжиренный творог , пара листьев салата и бездрожжевой хлеь-постараюсь маесимально быстро ИСЧЕЗНУТЬ-и , милые дамы , отнюдь не потому , что намерен "Бедную женщину объедать"-а потому , что женщина , изнуряющая себя диетами и ИЗЛИШНЕ беспокоящаяся о фигуре мне по психотипу точно не подходит . То же самое-если там куча разносолов...Явно приготовленных к визиту . То же саме-если дома СТЕРИЛЬНАЯ чистота ( в музеях интересно бывать..Но очень трудно жить. А когда женщина наводит "УЮТ" в ЕЁ понимании ДЛЯ СЕБЯ (поскольку мне такой..уют нафиг не сдался) и потом требует , чтобы ей за это ноги мыли и воду пили.. Ну , думаю , мысль ясна?:))