В Чувашии полицейские провели для школьников Новочебоксарска мастер класс по изготовлению световозвращающих элементов

Встречу с учениками 2 класса МБОУ «СОШ-13» города Новочебоксарска их наставник из отделения ГИБДД старший госинспектор Станислав Саптеев превратил в увлекательный мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, продемонстрировав возможные варианты их исполнения.
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