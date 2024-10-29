Валерий Шабашов: «Ешьте как петербуржцы»

Автор книжного Telegram-канала Books & Reviews рассказал о книге «В Питере есть! Самые вкусные блюда Северной столицы» Занимательная книга «В Питере есть! Самые вкусные блюда Северной столицы» (16+) вышла недавно в издательстве «Бомбора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии