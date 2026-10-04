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Регионы России

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Семак рассказал о порядке возвращения игроков сборных в «Зенит» перед матчем с «Краснодаром»

Семак рассказал о порядке возвращения игроков сборных в «Зенит» перед матчем с «Краснодаром»

Наставник футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак подробно рассказал о порядке возвращения футболистов, находящихся в национальных сборных, в расположение петербургской команды перед предстоящим матчем с «Краснодаром».

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