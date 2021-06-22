Марина Неелова, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров, Евгений Миронов, Вадим Репин и другие мэтры культуры — в акция памяти, посвященной 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны

Сегодня, 22 июня, в 4 утра на Парящем мосту у парка «Зарядье» в Москве прошла акция Памяти, посвященная 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
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