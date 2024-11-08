Муниципалитеты Воронежской области получат 33 миллиона рублей за лучшую практику

В числе победителей оказались два муниципальных образования из Воронежской области. На их премирование правительством будет выделено 33 млн рублей, которые разделят следующим образом: 30 млн рублей получит областной центр - Воронеж, а 3 млн рублей будут направлены Русско-Буйловскому сельскому поселению Павловского муниципального района.