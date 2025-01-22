Эксперт: По рыночной ипотеке сегодня заключают около 10% сделок

По рыночной ипотеке со ставками от 24 до 29,7% на данный момент заключается около 10% сделок. Об этом «Татар-информу» рассказал вице-президент Гильдии риелторов, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев.
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