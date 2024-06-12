Шок в Сочи! Собака изуродовала лицо ребенку: нападение ротвейлера

10-летняя девочка отправилась в гости к подружке с разрешения мамы. В этом доме держали ротвейлера. Ранее собака проявляла равнодушие к девочке, однако в тот день она неожиданно напала и откусила часть её щеки.
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