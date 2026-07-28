ФАС выявила признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива в Новосибирской области, — пресс-служба ведомства.
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ФАС выявила признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива в Новосибирской области, — пресс-служба ведомства.
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