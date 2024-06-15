В "мигрантском гетто" в Котельниках Центром "Э" задержан организатор "молельного дома" для мигрантов

Об этом не говорят На самом деле это задержание - очередное доказательство того, что приезжие в Россию из Средней Азии готовы прийти в какую угодно "мусульманскую религиозную организацию" с каким угодно "душком", лишь бы не идти в легальные/официальные российские мечети легальных/официальных российских исламских организаций.