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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В "мигрантском гетто" в Котельниках Центром "Э" задержан организатор "молельного дома" для мигрантов

В "мигрантском гетто" в Котельниках Центром "Э" задержан организатор "молельного дома" для мигрантов

Об этом не говорят На самом деле это задержание - очередное доказательство того, что приезжие в Россию из Средней Азии готовы прийти в какую угодно "мусульманскую религиозную организацию" с каким угодно "душком", лишь бы не идти в легальные/официальные российские мечети легальных/официальных российских исламских организаций.

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Комментарии
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николай ткаченко
Истошный крик навалиской щющяри.
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4 час.
yuriy ivanov
Нельзя прописывать в России делать, как раньше строго по лимиту .... пожинаем плоды демократы хе..вы.
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4 час.
Светлана Коваленкова
У меня наверно что то с арифметикой? 10000 выявили 2000 выдворили, а 8000 что и куда? Почему оставили? И это где откуда?
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1 час.

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