В "мигрантском гетто" в Котельниках Центром "Э" задержан организатор "молельного дома" для мигрантов

Об этом не говорят На самом деле это задержание - очередное доказательство того, что приезжие в Россию из Средней Азии готовы прийти в какую угодно "мусульманскую религиозную организацию" с каким угодно "душком", лишь бы не идти в легальные/официальные российские мечети легальных/официальных российских исламских организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Херсонское подполье открыло охоту на "могилизаторов"
- По капле вливают отраву нашим детям.. тут уж впору позавидовать Северной Корее.. Занавес должен быть не железный, а бронированный.. Чтобы их мерзость не просачивалась..
- Свадьба со стрельбой у Кремля, пуля для подростка, избиение 12-летней девочки, врачи-убийцы. Чем бородачи отметились на этой неделе
Свежие комментарии