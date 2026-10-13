Пётр и Мира Тодоровские. Муж и жена, режиссёр и продюсер. Она – инженер-лейтенант морского флота. Он – старший лейтенант, фронтовик, встретивший свою музу после войны.
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