В Сергеихинской школе Камешковского округа, построенной в 1979 году, за девять месяцев заменили кровлю, фундамент и инженерные сети, а также адаптировали здание для маломобильных граждан.
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