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Побег от тени знаменитых родителей, три брака и тихая жизнь в маленькой квартире: судьба актера Андрея Ташкова

Побег от тени знаменитых родителей, три брака и тихая жизнь в маленькой квартире: судьба актера Андрея Ташкова

Перед приемной комиссией Школы-студии МХАТ стоял двадцатилетний юноша. От волнения у него дрожали колени, пересохло в горле, а тело оцепенело от страха.

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