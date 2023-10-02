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Вузы Австралии подорожают для гуманитариев и подешевеют для агрономов

Вузы Австралии подорожают для гуманитариев и подешевеют для агрономов

Неравнозначное изменение цен для разных университетских специальностей ожидается в Австралии в 2024 году в связи с политикой, принятой еще предыдущим коалиционным правительством, пишет 2 октября Guardian Australia.

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