Вузы Австралии подорожают для гуманитариев и подешевеют для агрономов

Неравнозначное изменение цен для разных университетских специальностей ожидается в Австралии в 2024 году в связи с политикой, принятой еще предыдущим коалиционным правительством, пишет 2 октября Guardian Australia.
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