Белоусову предлагают накачать генералитет людьми класса Жукова

Если новый министр обороны РФ Андрей Белоусов начнёт набирать новый генералитет из смелых полковников, то проблем не будет с людьми, способными принять решения, вроде нанесения ударов по натовским аэродромам с самолётами для ВСУ.
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