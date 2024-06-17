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Белоусову предлагают накачать генералитет людьми класса Жукова

Белоусову предлагают накачать генералитет людьми класса Жукова

Если новый министр обороны РФ Андрей Белоусов начнёт набирать новый генералитет из смелых полковников, то проблем не будет с людьми, способными принять решения, вроде нанесения ударов по натовским аэродромам с самолётами для ВСУ.

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