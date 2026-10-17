Новосибирская женщина-космонавт Анна Кикина рассказала, какой хлеб едят в невесомости. Роскосмос опубликовал репортаж с МКС в группе «ВКонтакте».
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В СССР хлеб не крошился, точнее очень редко. Сейчас даже батоны рассыпаются, затрудняя делать бутерброды.