В России более чем в два раза вырастут штрафы для обочечников

Штраф за выезд на обочину в скором времени может стать весьма ощутимым. С предложением увеличить наказание с нынешних 2250 до 5000 рублей к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
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