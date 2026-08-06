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За рулем

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В России более чем в два раза вырастут штрафы для обочечников

В России более чем в два раза вырастут штрафы для обочечников

Штраф за выезд на обочину в скором времени может стать весьма ощутимым. С предложением увеличить наказание с нынешних 2250 до 5000 рублей к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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