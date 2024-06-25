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Детали об Avowed, DLC для Victoria 3, Palworld на PS5, релиз ремастера Beyond Good & Evil…

Детали об Avowed, DLC для Victoria 3, Palworld на PS5, релиз ремастера Beyond Good & Evil…

Стример проходит Elden Ring «силой мысли», FromSoftware готова к сотрудничеству с другими писателями, Beyond Good & Evil 2 всё ещё в разработке (уверяет Ubisoft), Victoria 3 получила большое дополнение Sphere of Influence, длительность прохождения и другие подробности об Avowed, авторы Palworld намекают на PS5-версию, Роберт Хаус вернётся во втором сезоне сериала «Фоллаут».

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