Детали об Avowed, DLC для Victoria 3, Palworld на PS5, релиз ремастера Beyond Good & Evil…

Стример проходит Elden Ring «силой мысли», FromSoftware готова к сотрудничеству с другими писателями, Beyond Good & Evil 2 всё ещё в разработке (уверяет Ubisoft), Victoria 3 получила большое дополнение Sphere of Influence, длительность прохождения и другие подробности об Avowed, авторы Palworld намекают на PS5-версию, Роберт Хаус вернётся во втором сезоне сериала «Фоллаут».