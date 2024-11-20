Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    В нашей стране почему не провели такое мероприятие нашли куда ехатьРоссийские военны...
  • Владимир Алтайцев
    надо бы  и имя  подлеца  показать.В Воронеже в отно...
  • Иван Иванов
    А кредиты банкам надо выдавать не через порталы, а человеку пришедшему лично, в банк, с документом подтверждающим лич...В Удмуртии сотруд...

Владимир Колокольцев наградил якутского полицейского, который спас из пожара двоих человек

Владимир Колокольцев наградил якутского полицейского, который спас из пожара двоих человек

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейского Отделения МВД России по Усть-Майскому району Республики Саха (Якутия) прапорщика полиции Айдара Борисова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
верное  решение.  Кстати, при назначении пенсии  это  хорошо зачтётся.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх