За ночь с 22 на 23 октября 2026 года дежурные средства противовоздушной обороны сбили 443 украинских БПЛА над регионами России.
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