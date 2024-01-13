ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ Сушёный от злобы, похожий на молодого Кощея, безволосый прародитель всяческой медийной бесовщины (у меня на эту тему была целая публикация о том, кто стоял у истоков всех этих "Битв экстрасенсов"), а ныне просто говорящая голова Д.
А дальше Урал... Последний час перед закатом!
Комментарии
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Сергей Лепехов
Как только запахнет жареным - свалит за рубеж (лазейку и загранпаспорт он себе давно подготовил, можете не сомневаться) и будет уже оттуда, как Ходор, верещать про "кровожадную Россию".
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10 час.
Андрей Альмин
А куда ему ехать? Его историческую родину предков терзает война, которая неизвестно, когда закончится. А больше он нигде и не нужен. Везде своих клоунов 🤡 хватает.
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6 час.
Юрий Золотарев
"Гъяфу" Дэ-ГоНдону завидовать трудно... Эту хамскую жопо-Рожу с удовольствием увидят в петле мно-о-о-огие россияне!
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5 час.
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