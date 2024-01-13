Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 662 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Волки! И живут по волчьим законам. Всё человеческое из них выбил МайДАУН и всё последующее. Это - божье наказание НЕл...Боевики ВСУ под Х...
  • Россиянин
    Калибровать на регулярной основе.По тихому продали...
  • Дмитрий Гурин
    А что конкретно наш МИД может предпринять? Это не Российские предприятия и даже долей в них нет. Единственно что могу...По тихому продали...

А дальше Урал... Последний час перед закатом!

А дальше Урал... Последний час перед закатом!

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Сушёный от злобы, похожий на молодого Кощея, безволосый прародитель всяческой медийной бесовщины (у меня на эту тему была целая публикация о том, кто стоял у истоков всех этих "Битв экстрасенсов"), а ныне просто говорящая голова Д.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Лепехов
Как только запахнет жареным - свалит за рубеж (лазейку и загранпаспорт он себе давно подготовил, можете не сомневаться) и будет уже оттуда, как Ходор, верещать про &quot;кровожадную Россию&quot;.
Ответить
10 час.
Андрей Альмин
А куда ему ехать? Его историческую родину предков терзает война, которая неизвестно, когда закончится. А больше он нигде и не нужен. Везде своих клоунов 🤡 хватает.
Ответить
6 час.
Юрий Золотарев
&quot;Гъяфу&quot; Дэ-ГоНдону завидовать трудно... Эту хамскую жопо-Рожу с удовольствием увидят в петле мно-о-о-огие россияне!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх