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Новости транспортного сектора Китая

Портал PRC.TODAY подготовил для вас новости китайского транспортного сектора. Huawei не планирует производить автомобили Huawei повторила в понедельник, что в настоящее время не планирует производить автомобили из-за потенциально высоких затрат, которые это может повлечь, и прямой конкуренции с другими автопроизводителями в отрасли, на фоне растущих в Интернете слухов о том, что китайский телекоммуникационный гигант переходит … Сообщение Новости транспортного сектора Китая появились сначала на Новостной портал PRC.

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