Политолог рассказал, от чего Зеленский откажется вслед за Крымом

БУДАПЕШТ, 30 ноя - РИА Новости. Западу и Украине надо принять, что Киев проиграл в конфликте, а Владимиру Зеленскому вслед за Крымом придется признать отказ от Донбасса и зафиксировать это письменно, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.