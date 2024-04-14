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Матч плей-ин Евролиги между «Маккаби» и «Басконией» может быть перенесен

Воздушное пространство Израиля закрыто в связи с конфликтом с Ираном. «Маккаби» должен был вылететь на матч с «Басконией» в Белграде, где проходят домашние встречи команды из Тель-Авива в этом сезоне, в воскресенье.

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