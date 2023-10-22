ПАПАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ.

Сейчас все больше мужчин принимают самое активное участие в жизни своих малышей с первых дней. И, конечно же, в году теперь есть специальный день, когда можно поздравить своих пап и сказать им спасибо за все то, что они делали и продолжают делать для своих детей.
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