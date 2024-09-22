«Наш русский брат! Лучший!» Американцы в восторге от второго гола Миранчука: вот что о нем пишут в США

Забил во втором матче подряд!Алексей Миранчук очень быстро адаптируется к футболу в США. Несколько дней назад новичок «Атланты» забил шикарный дебютный гол, а в минувшем туре MLS опять отличился — во втором матче подряд!В конце первого тайма матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» россиянин отлично реализовал пенальти.