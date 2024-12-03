Финал теплой волны: в Петербурге 3 декабря пообещали понижение температуры

Пока в городе будет плюс 6 градусов Большую часть дня во вторник, 3 декабря, Петербург проведет в зоне облачной, дождливой и ветреной погоды, сформированной тёплым сектором очередного североатлантического циклона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии