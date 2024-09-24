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Политика как она есть

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Китайский экономист исчез из публичного пространства после критики Си Цзиньпина

Китайский экономист исчез из публичного пространства после критики Си Цзиньпина

Ведущий китайский экономист Чжу Хэнпэн исчез из публичного пространства после критики лидера КНР Си Цзиньпина, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

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