Череда магнитных бурь ожидает рязанцев в мае

Первая магнитная буря ожидается уже 2 числа, затем, после небольшого перерыва, магнитосфера будет находиться в потенциально опасном для здоровья человека состоянии в течение трех днейВ мае жителей центра России, в том числе и Рязани, ожидают несколько магнитных бурь.