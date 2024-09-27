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Политика как она есть

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Украинские военные придумали новую уловку в Курской области

Украинские военные придумали новую уловку в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил России начали применять «растяжки-треугольники» в Курской области, рассказал боец с позывным Шмель из отряда «Кошмар» 810-й бригады морской пехоты.

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