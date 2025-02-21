В ВТБ назвали пароли, от которых следует срочно отказаться

Пароли от личных кабинетов не должны быть слишком простыми, их нельзя хранить в виде фото в телефоне, а онлайн-подсказки могут скомпрометировать данные пользователей, рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.