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В ВТБ назвали пароли, от которых следует срочно отказаться

Пароли от личных кабинетов не должны быть слишком простыми, их нельзя хранить в виде фото в телефоне, а онлайн-подсказки могут скомпрометировать данные пользователей, рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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