Опрос Mail: 46% россиян сочли, что между РФ и НАТО идет опосредованный конфликт

Почти половина россиян (46%) считает, что опосредованный конфликт между Россией и НАТО уже идет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди читателей проекта Новости Mail (результаты исследования есть у "Газеты.
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