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Пронедра

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Кардиохирурга осудили за убийство пасынка, но есть один нюанс

Кардиохирурга осудили за убийство пасынка, но есть один нюанс

В Чехове кардиохирург осуждён за смерть пасынка, напавшего на его жену. Суд посчитал, что знание анатомии превратило удар в умышленное убийство.

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