Кардиохирурга осудили за убийство пасынка, но есть один нюанс

В Чехове кардиохирург осуждён за смерть пасынка, напавшего на его жену. Суд посчитал, что знание анатомии превратило удар в умышленное убийство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарифы ЖКХ в 2027...
- Россия резко нара...
- Виторган переписа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым