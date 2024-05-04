Пасха в 2024 году: как отметить, традиции праздника

Сегодня, 5 мая, православные христиане в России отмечают Пасху — Светлое Христово Воскресение. Это один из самых древних и важных праздников для православной церкви, он символизирует победу жизни над смертью, добра над злом.
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