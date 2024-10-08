Члену ОПГ предъявили обвинение в убийстве легкоатлета Бордукова в 2000 году

t.me/ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Сотрудники ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу предъявили члену организованной преступной группы (ОПГ) Дмитрию Карлику обвинения в убийстве в 2000 году бывшего члена сборной СССР по легкой атлетике Вячеслава Бордукова и еще одного человека.