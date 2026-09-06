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«Динамо» М – «Спартак»: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита московского дерби

6 сентября состоится матч 7-го тура РПЛ, в котором сыграют московские «Динамо» и «Спартак». Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 18:30 мск.

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