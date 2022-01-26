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Эксперт: украинский спутник потерялся сразу после запуска

Эксперт: украинский спутник потерялся сразу после запуска

Запущенный впервые за 11 лет украинский спутник «Сич-2-30», вероятно, потерялся. Соответствующее мнение на своей странице в Facebook выразил бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства (ГКА) Украины Андрей Колесник.

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