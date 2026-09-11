Медведев отверг слухи о планах РФ напасть на Европу и объявить мобилизацию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи о подготовке Россией атаки на Европу «бредом».
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