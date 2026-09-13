Spiegel: на границе Украины Джонсон и советник Мерца чуть не пострадали от БПЛА

Во время ночного удара по Украине в опасности оказались один из ближайших советников немецкого канцлера Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер, советники по безопасности других стран Европы, члены бундестага, дипломаты, ученые и экс-премьер Британии Борис Джонсон, пишет Der Spiegel.