ЦАХАЛ: Число израильских солдат, погибших за время эскалации, выросло до 378

Представитель генералитета израильских Вооружённых сил Даниэль Хагари указал на тот факт, что количество проходящих службу в ВС граждан, которые оказалась внесены в списки погибших после очередного витка противостояния с действующими на территории Палестины группировками, оказалось увеличено до 378.
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