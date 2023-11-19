ЦАХАЛ: Число израильских солдат, погибших за время эскалации, выросло до 378

Представитель генералитета израильских Вооружённых сил Даниэль Хагари указал на тот факт, что количество проходящих службу в ВС граждан, которые оказалась внесены в списки погибших после очередного витка противостояния с действующими на территории Палестины группировками, оказалось увеличено до 378.