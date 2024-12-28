Американский газ идет на Украину

Украина получила от США первую партию сжиженного природного газа (СПГ) объемом около 100 млн куб. м. Партия прибыла за несколько дней до остановки Киевом соглашений о транзите российского газа через территорию Украины и «является частью более широких усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем снижения зависимости от российского газа», сообщили в украинском энергетическом холдинге ДТЭК.