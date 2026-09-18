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Царьград

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Премьер Молдовы Тофан выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Премьер Молдовы Тофан выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

С 23 по 26 сентября в Нью-Йорке состоится 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее работе примет участие премьер-министр Молдовы Василе Тофан.

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