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За два дня выборов в ХМАО проголосовала почти половина избирателей

По итогам второго дня голосования явка на выборах в ХМАО составила 47,26%. К 20:00 19 сентября в регионе проголосовали 544 483 человека, сообщили в окружном избиркоме.

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