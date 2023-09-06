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Ментальные различия между россиянами и свидомыми громадянами

Ментальные различия между россиянами и свидомыми громадянами

Сразу оговорюсь, что буду описывать лишь личные наблюдения и ощущения. Бесспорно, в России есть масса людей, имеющая достаточно продолжительный опыт общения с пэрэсичными русскоязычными украинскими гражданами, и у каждого этот опыт свой.

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