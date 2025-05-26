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"БУЙ ТЕБЕ, ЭСТОНИЯ!". Акцию под таким названием объявили в детских садах Симферополя

"БУЙ ТЕБЕ, ЭСТОНИЯ!". Акцию под таким названием объявили в детских садах Симферополя

"БУЙ ТЕБЕ, ЭСТОНИЯ!"Акцию под таким названием объявили в детских садах Симферополя. Маленькие художники примут участие в конкурсе на лучший рисунок буя, который впоследствии будет передан послу Эстонии в Москве.

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